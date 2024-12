VITERBO - Dopo il girone unico, la divisione calcio a 5, ha ufficializzato che il nuovo calendario della serie A.

Esordio col botto per l’Active Netwrok Futsal che si appresta a vivere la seconda stagione nella massima categoria dopo la meritata salvezza raggiunta ad aprile nella prima storica esperienza.

Grande rinnovo per Patron Fusi e il presidente Marco Valenti che hanno rinnovato il proprio accordo con i senatori Davì, Curri, Lamedica e Lepadatu. In neroarancio sono rimasti anche Caverzan, Thiago Perez e Braconcini. Tanti addii per i restanti giocatori che sono stati rimpiazzati ma non ancora presentati, fatta eccezione di Renzo Grasso, ex Sala Consilina che non dovrà far rimpiangere il brasiliano Igor che, nella recente esperienza si è rivelato uno dei più importanti in campo.

Tornando al discorso calendari si parte subito forte con la prima casalinga contro la Feldi Eboli. Si giocherà ancora a Orte, abbandonata ormai l’idea Palamalè.

La prima trasferta, alla giornata successiva, sarà contro la Came Treviso per macinare da subito i primi chilometri.

Fischio d’inizio il 19 ottobre e ultimo match il 17 match. Interessante da sottolineare che la stagione si chiuderà in casa contro il Manfredonia di Mister Ceppi, l’allenatore che ha accompagnato l’Active in una cavalcata straordinaria per 4 anni prima di passare il testimone a Massimiliano Monsignori, a sua volta proveniente proprio dalla squadra pugliese.

Una gara dal profumo di dolci ricordi che potrebbe anche essere decisiva per una delle due società.

L’obiettivo dei viterbesi è quello di mantenere la cateogoria come accaduto lo scorso campionato.

La preparazione inizierà al Palacus i primi di settembre con le varie presentazioni e i primi test individuali. Attese le ufficialità dei nuovi giocatori a partire dal pivot argentino Matias Block che potrebbe essere il colpo piazzato dall’Active Network.

f.c.

©RIPRODUZIONE RISERVATA