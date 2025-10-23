Dopo la lunga sosta torna in campo l'Active Network che recupera anche Block rientrato dopo la convocazione della Nazionale tedesca. Si gioca domani sera, ore 20.30, sul parquet del Sala Consilina. Mister Monsignori commenta così il ritorno in campo: ''Veniamo da due settimane in cui, complice il nostro turno di riposo e la pausa del campionato per la nazionale, non abbiamo giocato partite ufficiali. Questo se da un lato ci ha consentito di rifiatare, dall’altro sicuramente ci ha tolto un po’ di ritmo e soprattutto di quella giusta tensione che serve per affrontare le partite ufficiali. Dovremo essere bravi a riprendere subito “il filo del discorso” iniziando dall’approcciare bene una gara contro un avversario forte e in grande salute''.

Sull'avversario ha detto: ''Il Sala secondo me é una delle squadre che si é rafforzata di più e può legittimamente ambire ad un campionato importante. Per noi sarà un severo banco di prova ma anche una opportunità di confrontarci contro una grande squadra che potrà misurare lo stato di avanzamento del nostro lavoro. In queste due settimane abbiamo cercato di proseguire nella costruzione del nostro progetto, i ragazzi sono andati oltre le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e hanno lavorato con grande applicazione ed entusiasmo sempre con il giusto atteggiamento e mentalità. Questo per me rappresenta la migliore garanzia per il nostro futuro''. Diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.