VITERBO – L'Active Network torna in campo per l'anticipo serale di domani, si gioca alle ore 19.00 al Palaolgiata contro la Roma 1927. I viterbesi dovranno fare a meno del capitano Giuseppe Curri a seguito dell'espulsione rimediata la scorsa giornata contro CDM. Al momento il bilancio è positivo ma Mister Monsignori predica calma: ''Domani ci aspetta una partita molto complicata contro un avversario che soprattutto nel proprio campo é abituato a giocare ad altissima intensità.

La Roma é un avversario di spessore, con tanti giovani di qualità ed una dorsale di grande esperienza e personalità, una squadra veramente ben costruita. Noi stiamo attraversando un periodo di transizione: vogliamo esprimere con più costanza, anche all’interno della stessa partita, le nostre migliori qualità. In questo senso la gara al PalaOlgiata sarà una grande occasione di crescita per tutto il nostro gruppo di lavoro''. Presente anche il neo acquisto Tomas Block che ha esordito sabato scorso. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.