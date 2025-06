C’è da rimanere davvero sbigottiti. In questi anni le polemiche riguardanti il PalaGalli sono state infinite, aspre e pesanti, ma non ci si sarebbe affatto aspettati un evento di questo tipo. Fino a domenica a viale Lazio ci sarebbero dovuti disputare i campionati Italiani dell’ente di promozione sportiva Acli, i quali sono stati dirottati in fretta e furia a Tarquinia (tra l’altro causando disagi alla Nautilus per gli ultimi allenamenti prima della finalissima playoff). Dopo la decisione della Nc di far avviare gli interventi di manutenzione prima del previsto, a quanto pare non concordando le tempistiche con il Comune, come ha spiegato l’amministrazione comunale con un comunicato di cui abbiamo già parlato, è successo qualcosa di decisamente inaspettato. Infatti, l’Acli Nuoto ha pubblicato una “storia” sulle proprie pagine social, nella quale ha condiviso un post di qualche tempo fa di un blog, nel quale si parlava delle vicende, anche giudiziarie, di alcuni rappresentanti della Nc. Ed all’interno della “story”, come direbbero quelli bravi, un attacco durissimo rivolto alla società rossoceleste, che, di sicuro, non avrà preso per nulla bene una presa di posizione di questo tipo. Sono ferri corti che aggiungono ulteriore carne al fuoco, in un ambiente natatorio cittadino già contraddistinto da numerose polemiche, che, come stiamo notando in queste ore, starebbero creando delle divergenze interne in qualche società (in questo caso, però, il riferimento, non è alla Nc). A questo punto, diventa sempre più necessario un intervento, tramite un comunicato, del club presieduto da Marco Pagliarini, che possa chiarire i punti in sospeso, sia di questa vicenda, che di quanto spiegato dal Comune nel suo comunicato, dove si parla di mancata condivisione sulla partenza dei lavori al PalaGalli (che, ricordiamo, sono stra-necessari ed urgenti, e quindi vanno obbligatoriamente fatti nel corso dell’estate). Ciò, come già detto, ha creato numerose difficoltà a Nautilus e Coser, che avrebbero voluto utilizzare il PalaGalli per la finale playoff contro il Sori e per preparare gli Europei Juniores. In tutto questo, di sicuro Civitavecchia ha fatto una brutta figura, perdendo un evento che avrebbe potuto garantire sostegno economico alla città, con perdita di lavoro e guadagno anche per ristoratori ed albergatori.

