Non ci sono più dubbi. Andrea Consalvo è il nuovo allenatore dell'Atletico Civitavecchia. Gran colpo per il club gialloblu, che si assicura un tecnico dal curriculum speciale, fatto di tanti successi. L’ufficialità dell’accordo è giunta nelle scorse ore, al termine di un vertice che si è svolto all’impianto di via Giulio Cerruti, nel corso del quale la società, rappresentata dal direttore sportivo Ermanno Muneroni, ha cominciato a intavolare con il tecnico i discorsi relativi al calciomercato estivo, dal quale ci si attende riscatto, perché l’Atletico arriva da una stagione esaltante nella prima parte e deludente nel girone di ritorno.

«Quella dell’Atletico - dichiara Andrea Consalvo – è stata quella più convinta. Ho ricevuto diverse chiamate, ma, a differenza di quella civitavecchiese, non sono state così convinte. L’Atletico Civitavecchia ha dimostrato grande determinazione e convinzione nel farlo e quindi questa cosa l'ho ritenuta un elemento fondamentale. Tra l’altro ho affrontato l’Atletico da avversario nell’ultima stagione, visto che dirigevo il Vallerano, sono state due partite molto tirate equilibrate: in casa abbiamo vinto 2-1, mentre qui a Civitavecchia abbiamo pareggiato 1-1.

Conoscevo già diversi ragazzi della rosa. Credo che ci sia margine per lavorare bene: ci sono ragazzi che hanno una buona predisposizione a voler lavorare, per cui cercheremo di portare la metodologia migliore possibile. Con la società sto già parlando di mercato, stiamo cercando di organizzarci e di pianificare. Secondo me la cosa fondamentale è allestire una rosa che sia equilibrata e che abbia delle risorse con caratteristiche diverse in tutti i ruoli, altrimenti poi si rischia di andare ad avere dei giocatori più esperti nello stesso ruolo, con dei doppioni. L'obiettivo è di andare a sistemare tutti i ruoli e le caratteristiche in modo più omogeneo possibile.

Dopo aver fatto la serie A2 solo un anno e mezzo fa e aver fatto un campionato quasi sempre ai vertici, quest'anno, dopo una semifinale di Coppa, non ho nessuna intenzione di fare un campionato da comparsa o di stabilizzarci una posizione di rincalzo. Cercheremo di essere bravi a lavorare in questo frangente e poi da settembre per essere competitivi».

Intanto il ds Muneroni annuncia il rinnovo per la nuova stagione a quattro giocatori: capitan Damiano Leone, Michele Notarnicola, Patrizio De Amicis e Roberto Smeraglia. Per quest’ultimo c’erano state le sirene del Real Fabrica, ma alla fine il classe 2007 ha deciso di fare un’altra esperienza a Civitavecchia. Per quanto riguarda la costituzione definitiva della rosa, i raduni restanti fino al 1° luglio, giorno dei nuovi tesseramenti, serviranno al mister per comunicare le conferme dei 13 atleti di movimento, compresi i nuovi arrivi.

Per la prossima settimana sono attesi altri annunci relativi alle conferme, che dovrebbero coinvolgere cinque giocatori, tra cui un portiere, che dovrebbe svolgere anche il ruolo di preparatore degli estremi difensori. Entro il mese il club gialloblù dovrebbe definire anche gli ultimi due nomi che completeranno la rosa e qui ci potrebbero essere delle sorprese, che potrebbero riguardare un profilo di livello proveniente da Roma.

