CIVITAVECCHIA – Timidi segnali di avvio della stagione balneare a Civitavecchia. Dopo l’inaugurazione della “nuova” spiaggia alla Marina diversi cittadini si sono chiesti se e quando avrebbero aperto gli stabilimenti sulle poche spiagge residue del litorale cittadino. Proprio in questi giorni ha iniziato ad operare uno dei due stabilimenti del Pirgo, dopo un’intensa attività per ridare decoro ad un’area abbandonata e vittima di degrado e incuria come testimoniano diverse segnalazioni arrivate dai cittadini in queste settimane. Starebbero invece per aprire altre due attività. In settimana dovrebbe montare lo stabilimento storico che da anni si trova proprio sulla spiaggia della Marina – lato porto - mentre la prossima aprirà anche il secondo stabilimento del Pirgo. Dubbi invece sull’Isolotto del Pirgo che, secondo indiscrezioni, per questa stagione dovrebbe rimanere chiuso così come lo stabilimento di piazza Betlemme che, a quanto pare, dovrebbe andare a bando anche se, viste le tempistiche, se ne riparlerà nella prossima stagione balneare. Nel complesso, quindi, sul litorale cittadino dovrebbero essere tre gli stabilimenti ad operare nella stagione balneare 2025 salvo colpi di scena dell’ultima ora, dovranno attendere le grandi novità di cui si era parlato negli scorsi mesi come, ad esempio, dei nuovi stabilimenti in cui far “trasferire” la movida cittadina, stabilimenti che infatti sarebbero dovuti sorgere grazie al nuovo Pua ma l’atto è ancora al vaglio della Regione Lazio che ha chiesto delle integrazioni proprio su questi stabilimenti. La Pisana, infatti, vuole capire se e come saranno strutturati prima di dare il benestare al Piano, anche qui bisognerà attendere il 2026. Siamo solo all’inizio della stagione estiva ma le premesse non sembrano delle migliori.

