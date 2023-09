«Dopo 4 sconfitte in altrettante gare i ragazzi di mister Puccica devono cambiare rotta e ci proveranno già da domenica nella sfida delicatissima contro il Pescatori Ostia che si trova nella stessa nostra situazione. Chiediamo l'aiuto della città per spingere i ragazzi alla prima vittoria stagionale».

L’appello social è del club di Sabrina Fioravanti che vuole caricare l’ambiente in vista della sfida odierna contro la Pescatori. Non è una partita qualsiasi. Entrambe le formazioni sono ultime a 0 punti. È uno scontro salvezza a tutti gli effetti con due squadre che sono partite malissimo in questa stagione e che devono riscattarsi. Per il Ladispoli non ultima spiaggia ma è chiaro che senza vittoria il piano per restare in questa categoria si complicherebbe tantissimo per gli uomini di Puccica. Tecnico rossoblù chiamato oggi a scegliere la migliore formazione possibile e nello stesso tempo pensare anche a mercoledì perché c’è il ritorno di Coppa contro la Luiss. All’andata finì 1-1 a Roma. Dopo le due partite da titolare di Mogliè, tra i pali potrebbe tornare D’Angeli dal primo minuto. Difesa a tre con Temperini, Ruggiero e Roberto Colace.

Sulle corsie esterne Aracri giocherà a destra e a sinistra si rinnova il ballottaggio tra Buonanno e Ruggiero. Tanta scelta in mezzo al campo con Alessandro Colace sicuro del posto assieme a De Angelis, a completare il mosaico uno tra Paganetti, Polucci e il rientrante Reinkardt. In avanti Pagliuca e poi Pelizzi o Tiberi. Designato l’arbitro Federico Isu di Cagliari, mentre i suoi assistenti saranno Walter Gallese e Lorenzo Arcidiacono entrambe di Roma 1.

