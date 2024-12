È tanta l'attesa per il derby di questa mattina, alle 11 al Desideri, tra Fiumicino e Aranova che tornano a sfidarsi a tre anni di distanza. Un match che sfugge a ogni risultato, anche se tra le due realtà non vi è stata una rivalità vera. Per la squadra di Vigna, reduce dalla vittoria di domenica, è arrivato il momento di dare conferma con un altro successo allo stato di salute che appare buono, inficiato da una sola sconfitta , quella di Civitavecchia. Per il resto da Teti e compagni si sono visti progressi e miglioramenti. «Non credo che ci siano state partite dove è venuto meno l'impegno dei gazzi - ha raccontato mister Vigna - . Devo dire che fino ad oggi, dopo sei giornate, abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra in grado di battercela con tutti. Per la gara di Fiumicino, contro un avversario da non sottovalutare, ci siamo preparati come sempre, concentrati e determinati a fare risultato, Siamo all'inizio del torneo, non siamo ancora al top delle nostre condizioni, ma ci stiamo lavorando. I progressi si vedono domenica in domenica. Speriamo che quella che ci attende sia buona per centrare un'altra vittoria».

