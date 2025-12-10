Il 2025 della Coser Aniene si conclude con un evento nazionale. Da giovedì a sabato il gruppo guidato dal presidente-allenatore Fabio De Santis sarà a Riccione per affrontare gli Italiani invernali, in un momento molto positivo per il nuoto italiano, che giunge dai successi ottenuti agli Europei in vasca corta, che hanno trovato molto spazio sui palinsesti e sulle piattaforme Rai.

Tornando agli affari di casa Coser, saranno tre gli atleti che rappresenteranno il gruppo locale in Romagna. Lorenzo Ballarati ha come obiettivo di fare bene nelle quattro competizioni dove si è iscritto, ovvero 50, 100 e 200 stile libero, a cui si aggiunge il 100 delfino. Il tritone locale si cimenterà in vasca in tutti e tre i pomeriggi, ricordando che non sono previste batterie e finali, ma solamente serie.

Asia Ricci avrà il suo classico menu, essendo una dorsista veloce, per cui la sua partecipazione sarà nei 50, 100 e 200 dorso. La sorella maggiore vuole migliorarsi e scendere in acqua con cattiveria, per concludere la parte di stagione in vasca corta. Viola Ricci, sorella minore di Asia, è alla sua prima esperienza di un certo tipo e proverà a far esultare la Coser nei 200 dorso, ovviamente in un evento che la vedrà molto emozionata e al cospetto di avversarie che hanno maggiore esperienza.

«Da settembre i ragazzi si sono allenati bene – commenta coach Fabio De Santis – vogliono migliorare i loro personali e fare il massimo. Credo che in qualche gara ce la giocheremo, anche guardando il programma avremo delle presenze in prima serie, come ad esempio quella di Ballarati nei 50 stile nel primo giorno. Credo debba provare ad avvicinarsi ai big, reduci dagli Europei. Quindi sarà anche un motivo d’orgoglio provare a fare bene anche contro questi avversari di prestigio. Sono molto soddisfatto di quanto sta facendo la Coser, che si è ben comportata anche con gli Esordienti, che hanno vinto con due staffette al trofeo Lanzi, oltre ad aver aperto il settore del nuoto artistico. Essere presidente di questa società è motivo d’orgoglio, voglio continuare a seguire la traccia segnata da Antonio Parisi».

