Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’elenco aggiornato dei soggetti ammessi ai contributi a fondo perduto destinati ai gestori di impianti natatori per l’anno 2025, una misura che coinvolge direttamente anche la realtà sportiva di Civitavecchia. Alla data del 30 dicembre 2025, per esigenze amministrativo-contabili e in base alle risorse effettivamente disponibili nel corso dell’anno, il fondo complessivo nazionale è stato quantificato in 12,4 milioni di euro, determinando una rimodulazione degli importi concessi.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le società cittadine, alla Nc Civitavecchia è stato riconosciuto un contributo totale pari a 45.600 euro, inizialmente previsto in due tranche: la prima, di circa 20mila euro, con erogazione nel mese di gennaio 2026, e la seconda, più consistente, di oltre 25mila euro, programmata per il marzo 2026. Stessa articolazione per la Coser Nuoto, destinataria di 15.200 euro complessivi, suddivisi in 6.600 euro nella prima tranche e 8.500 euro nella seconda.

Con l’ultimo aggiornamento, il Dipartimento ha tuttavia precisato che, per le risorse riferite al 2025, l’erogazione avverrà in un’unica soluzione a gennaio 2026, mentre eventuali ulteriori fondi che dovessero rendersi disponibili nel corso del 2026 saranno ripartiti successivamente, con apposita comunicazione ufficiale. In sostanza, la suddivisione in tranche resta il riferimento contabile complessivo, ma l’accredito immediato riguarderà la quota attualmente finanziata.

A livello nazionale sono oltre 750 le associazioni sportive ammesse al bando, riservato ai gestori di impianti natatori al coperto. Per Civitavecchia si tratta di un sostegno da considerare, che consente di affrontare con maggiore serenità i costi di gestione delle piscine e di garantire continuità alle attività sportive e sociali legate al nuoto. Ma, allo stesso tempo, possiamo certamente dire che queste somme non possono dare un impulso decisivo per il sostentamento, dal punto di vista economico, per la gestione degli impianti, soprattutto con i rincari degli ultimi anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA