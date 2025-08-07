E’ andata male per Francesco De Santis, l'azzurro Under 20 ha concluso la gara individuale con un risultato inatteso, ultimo della batteria con un tempo di 49.43 nei 400 metri agli Europei Under 20 in corso di svolgimento a Tampere, in Finlandia. Un vero peccato per l'atleta di Cerveteri, che si pensava potesse fare molto di più. Ed invece, ha ceduto negli ultimi cinquanta metri. Per il 20enne, domenica ci sarà la staffetta, con l'intento di fare meglio e collocarsi tra i primi. C'era molta attesa a Cerveteri per la gara del giovane cerite, seguito dai monitor in Sala Ruspoli.

«Ho seguito la gara, l'aveva in pugno - ha detto l'assessore allo sport Manuele Parroccini – voglio rinnovargli i complimenti, già il fatto di essere li, a competere in un Europeo, è motivo di orgoglio. E noi ne siamo fieri». Per De Santis, ora, un giorno di riposo per poi tornare in pista con la speranza di riscattarsi nella staffetta.

@RIPRODUZIONE RISERVATA