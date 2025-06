Evento speciale lo scorso fine settimana, che ha catturato le attenzioni di molti appassionati. Infatti presso le banchine 13 e 13 bis del porto storico di Civitavecchia, si è svolta la gara di pesca canna da riva, per decidere il campione provinciale Aics canna da riva, organizzata dal presidente Alessandro Pacitti della società Old Fishing Maver Civitavecchia, che ultimamente si sta mettendo in mostra per dare spazio ad un movimento che sta avendo sempre più attenzione e sempre più importanza.

La gara disputata è stata avvincente, con numerose pescate eccezionali, per qualità dei pesci e per pesi del pescato, cosa che ha dato ancora più smalto all’evento organizzato dall’ente di promozione sportiva. Sono venuti fuori numerosi saraghi, una bellissima cernia bruna e dei sugari fuori taglia, attorno dal chilo di peso. Ma le occhiate l'hanno fatta da padrone, dando la vittoria all'atleta della Old Fishing Maver Civitavecchia, Giuseppe Di Iorio, che con oltre 13 chili di pescato si è aggiudicato il titolo di campione provinciale.

Dietro di lui, rispettivamente dal secondo al quarto posto, si sono classificati Antonio Costa, Fabio Panzironi e Gianluca Madami, con pesi di tutto rispetto dai 3 ai 6 chili di pescato.

«Un sentito ringraziamento – affermano gli organizzatori – va alla Guardia Costiera di Civitavecchia ed alla Autorità Portuale di Civitavecchia, che, nel rispetto delle normative vigenti, consentono queste spettacolari manifestazioni sportive».

