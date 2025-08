La nuova stagione è ormai alle porte e in casa W3 Maccarese l’entusiasmo è alle stelle. Se la prima squadra si appresta a vivere un’altra annata di alto profilo nel campionato di Eccellenza laziale, non meno importante è l’attenzione riservata al settore giovanile, fiore all’occhiello del progetto sportivo bianconero. Tra le iniziative più attese in vista del nuovo anno sportivo spicca il ritorno delle lezioni private di tecnica individuale, curate con passione e competenza dal responsabile della Scuola Calcio Carmine Fioriniello. Un’iniziativa, in quel del W3 Stadium situato in viale di Castel San Giorgio 347, che ha già dato ottimi frutti negli scorsi anni. Quest'ultima, infatti, ha permesso a tanti piccoli calciatori di migliorare, divertirsi e crescere con consapevolezza.

I DETTAGLI. “Bambini migliorati, divertiti e contenti per la bellissima notizia: da settembre torneranno le lezioni private”, si legge nel comunicato diffuso dal club. Le lezioni, aperte a tutti i tesserati (e non solo), offriranno percorsi personalizzati per ogni fascia d’età, con un’attenzione particolare allo sviluppo delle abilità tecniche e cognitive. Per informazioni e costi, la società mette a disposizione i numeri della segreteria (351 6570656) e per le info tecniche il numero 338 2037159.

UNO STAGE DI POTENZIAMENTO ESTIVO DA RICORDARE. Nel frattempo si è appena concluso con successo lo stage di potenziamento estivo, che ha coinvolto un folto gruppo di ragazzi nati tra il 2012 e il 2015. Un percorso formativo intenso ma entusiasmante, durante il quale i giovani atleti hanno potuto approfondire nozioni motorie e tattiche in un contesto sereno e stimolante. L’ultima giornata dello stage si è trasformata in una lezione finale e valutativa, utile per testare i progressi ottenuti sul campo. Un momento di sintesi ma anche di gratificazione per i partecipanti, visibilmente soddisfatti del percorso intrapreso. L’altissimo livello di partecipazione e le numerose richieste ricevute hanno spinto la W3 Maccarese a riproporre queste attività speciali anche durante la stagione, con l’obiettivo di offrire costantemente nuove opportunità formative ai giovani calciatori del vivaio. L’investimento sulla crescita individuale e collettiva si conferma, dunque, al centro del progetto bianconero. In un panorama calcistico sempre più esigente, la compagine maccaresana si distingue non solo per i risultati ma anche per la qualità del proprio lavoro educativo e sportivo.

