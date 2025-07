Una nuova stagione all’insegna della passione, della crescita e del divertimento è pronta a cominciare per la W3 Maccarese, che ha ufficializzato la data di ripartenza della Scuola Calcio. Da lunedì 8 settembre prenderà il via un nuovo, bellissimo percorso sportivo per tutti i giovani atleti bianconeri. Un annuncio accolto con grande entusiasmo da famiglie, istruttori e soprattutto dai piccoli calciatori, pronti a tornare in campo dopo la pausa estiva. L’attività della Scuola Calcio, da sempre fiore all’occhiello della società, rappresenta un pilastro fondamentale del progetto W3, che punta sulla formazione tecnica ed educativa dei suoi tesserati fin dalle fasce più giovani.

OPEN DAY IN PROGRAMMA NELLA SETTIMANA PRECEDENTE. Per accogliere nuovi aspiranti calciatori, la società ha programmato anche una serie di Open Day nella settimana precedente all’inizio ufficiale. Saranno giornate dedicate all’accoglienza e all’orientamento per i bambini e le bambine che vogliono muovere i primi passi sul terreno di gioco, sotto la guida di uno staff qualificato e preparato. Un’occasione perfetta per conoscere da vicino l’ambiente maccaresao, vivere il clima familiare del centro sportivo e sperimentare il metodo di lavoro che da anni contraddistingue la società.

INFORMAZIONI E CONTATTI. Per ulteriori dettagli sugli orari, le categorie coinvolte e l’iscrizione agli Open Day o alla Scuola Calcio, è possibile contattare direttamente i numeri 351-6570656 e 338-2037159. Sui canali social ufficiali del club, inoltre, è stato anche lanciato lo slogan motivazionale che accompagnerà la nuova stagione: “Trova ciò per cui sei disposto a morire. E vivi per quello”. Una frase che racchiude lo spirito con cui la W3 Maccarese affronta ogni sfida, attraverso passione, determinazione e una forte identità. La nuova avventura sta per iniziare. Il pallone è pronto a rotolare e con esso anche i sogni di tanti piccoli bianconeri.

