Due nomi, due percorsi diversi ma un unico obiettivo: continuare a far crescere i giovani talenti del settore giovanile bianconero. La W3 Maccarese annuncia ufficialmente gli allenatori delle formazioni Under 17 e Under 16 per la stagione 2025-2026, presentando figure pronte a dare continuità e nuova energia al progetto tecnico della società. Panchine importanti, gruppi ambiziosi e una dirigenza che continua a investire con convinzione sul proprio vivaio. Costruendo, anno in anno, basi sempre più solide per il futuro del calcio maccaresano.

BERNARDINI SULL'UNDER 17, TINO GUIDERÀ L’UNDER 16. In casa Under 17 spicca una novità. La categoria in questione, infatti, sarà affidata per l'imminente annata a mister Emiliano Bernardini. Quest'ultimo, new entry all’interno dell’organigramma della W3, porterà ai classe 2008 esperienza e motivazione. Discorso diverso per l'Under 16, con l'arrivo interno del tecnico Simone Tino. Al suo terzo anno consecutivo in bianconero, guiderà i 2009 verso nuovi traguardi. Una conferma che, senza ombra di dubbio, premia il lavoro svolto negli anni precedenti. Dopo i buoni risultati ottenuti già con i 2010, Tino ha centrato il trionfo nella scorsa stagione con l’Under 15, regalando alla società un grande successo. Un percorso solido, fatto di crescita e identità di gioco, che prosegue ora con una nuova sfida nella categoria Regionale, dove l’obiettivo sarà dare continuità al lavoro svolto, puntando ancora più in alto.

