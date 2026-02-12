Un riconoscimento che certifica qualità, organizzazione e progettualità. La W3 Maccarese riceve dalla Lnd Lazio la targa ufficiale di Scuola Calcio di 3° Livello, attestazione che premia il lavoro svolto negli ultimi anni e consolida il ruolo del club come punto di riferimento sul territorio. Un traguardo importante, frutto di una crescita costante sia nel settore di base sia nell’ambito agonistico. La società ha investito in formazione tecnica, strutturazione dei programmi didattici e sviluppo educativo, costruendo un percorso che accompagna i giovani calciatori non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano. Il riconoscimento di 3° Livello rappresenta infatti uno standard qualitativo elevato, che tiene conto dell’organizzazione societaria, della preparazione degli istruttori, della progettualità tecnica e dell’attenzione rivolta alla crescita complessiva dei ragazzi. Elementi che negli anni hanno contraddistinto il lavoro quotidiano della W3 Maccarese. La società bianconera si conferma così una realtà solida e ambiziosa, capace di coniugare risultati e formazione, campo e valori. Sempre più famiglie scelgono il progetto W3 per la serietà dell’ambiente e per la qualità dell’offerta sportiva, riconoscendo nel club un contesto ideale in cui muovere i primi passi nel mondo del calcio o proseguire il proprio percorso di crescita. La consegna della targa da parte della Lnd Lazio non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare su questa strada, con l’obiettivo di migliorarsi costantemente e rafforzare ulteriormente il ruolo della società maccaresana nel panorama calcistico regionale.

