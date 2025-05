Due vittorie ed una sconfitta per le squadre giovanili del Tolfa. Ko amaro per gli Under 19 biancorossi contro il Manziana; i Giovanissimi U14 di mister Pallassini hanno invece fatto i corsari ad Oriolo Romano; risultato tennistico, infine per gli U17 di mister Cesarini che si sono imposti a Soriano del Cimino per 6 a 0 contro il Tuscia.

Gli U19 del Tolfa hanno ceduto con il Manziana per 3-2 al termine di una partita giocata davanti ai propri tifosi e che ha visto i padroni di casa dominare il gioco per lunghi tratti, ma senza riuscire a concretizzare le numerose occasioni create. Il Tolfa ha iniziato la partita con grande entusiasmo e determinazione, creando diverse occasioni da gol grazie alla sua superiorità tecnica e tattica. Tuttavia, nonostante le numerose chances create, i giovani collinari non sono riusciti a trovare la via del gol. Gli ospiti del Manziana, invece, hanno sfruttato al meglio le poche occasioni create, segnando tre gol che hanno deciso la partita. I padroni di casa hanno cercato di reagire, ma nonostante gli sforzi, non sono riusciti a rimontare lo svantaggio. La sconfitta è stata una grande delusione per i tifosi del Tolfa, che avevano riposto grandi speranze nella loro squadra. Il mister Domenico Trucchia ha espresso la sua frustrazione per la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di migliorare la capacità di finalizzare meglio le occasioni create. «Abbiamo dominato il gioco, ma non siamo riusciti a trovare la via del gol – ha dichiarato il mister Trucchia – dobbiamo essere più cinici davanti alla porta avversaria». Con questa sconfitta i ragazzi di mister Trucchia hanno allontanato le speranze di partecipare alla coppa che disputano le squadre che si classificano tra le prime. I marcatori per il Tolfa sono stati Annibali e Zambito che si portano entrambi a 10 gol in campionato.

Vittoria con goleada per gli U17 del Tolfa: i ragazzi di mister Cesarini hanno espugnato per 6-0 lo stadio di Soriano del Cimino imponendosi di forza sui padroni di casa del Tuscia. I viterbesi sono stati tutt’altro che arrendevoli e hanno provato a vendere cara la pelle: per i primi 35 minuti di gioco hanno difeso in undici sotto la linea della palla chiudendo molto bene ogni spazio. I biancorossi non hanno avuto fretta e con pazienza hanno gestito il possesso palla aspettando l’occasione giusta che è arrivata al 35', dove Il solito Ben Charfeddine, dopo un grande inserimento in area, ha piazzato un secco sinistro all’angolino del portiere viterbese portando in vantaggio il Tolfa. I viterbesi a questo punto hanno cercato di agguantare il pareggio spingendosi in avanti offrendo però spesso il fianco ai tolfetani e così i gol non si sono fatti attendere: è stata la sagra del gol. Ben Charfeddine ha visto il taglio di Copponi in area e l'ha servito con un delizioso assist, il terzino dei collinari ha controllato e ha piazzato la pelle sotto l’incrocio dei pali. Poi è seguito la tripletta di Lapucci e la punizione di Vincenzo Romagnuolo hanno chiuso il risultato con un pesantissimo 6-0. Ad una giornata dalla fine del campione Tolfa e Cura viaggiano appaiate a pari merito in testa alla classifica e il titolo verrà assegnato all’ultima giornata o addirittura con uno spareggio da cardiopalma. «Comunque vada - spiega il ds Gianni Moretti - è stata una stagione favolosa per i ragazzi di Cesarini capaci di recuperare 8 punti in un mese e che ora sperano di scrivere una pagina di storia nel settore giovanile tolfetano».

I giovanissimi U14 del Tolfa di mister Pallassini hanno fatto i corsari ad Oriolo Romano imponendosi per 3-1sugli ospiti dell'MCO Calcio. Un Tolfa convincente ha portato a casa tre punti preziosi contro un MCO combattivo e ha conquistato il 10° risultato utile consecutivo. Parte forte il Tolfa nei primi minuti creando 2/3 palle gol non sfruttandole al meglio; al 20° arriva il meritato vantaggio conquistato su calcio di rigore trasformato da Buonincontro, il primo tempo terminava senza altre occasioni da ambedue le squadre. Il secondo tempo, dopo una girandola di cambi, vedeva sempre il Tolfa dominare l'incontro senza subire occasioni avversarie. Il raddoppio arriva al 15°, quando Pignalosa sfrutta al massimo, con un perentorio stacco di testa, un cross arrivato da calcio di punizione. La squadra di casa della triplice alleanza reagiva, e sfruttando una indecisione della retroguardia accorciava le distanze riaprendo la gara. Al 25° il Tolfa chiudeva la partita con il terzo goal realizzato dal laterale D'Orinzi. Grande festa sotto gli spalti per la Pallassini Band che continua a vincere e convincere.

@RIPRODUZIONE RISERVATA