Diramate dal Cr Lazio le graduatorie per i ripescaggi nei vari campionati giovanili regionali della prossima stagione dall’Under 17 sino ai Giovanissimi fascia B Regionali (Under 14).

Ecco le posizioni dei team della Tuscia, ripescaggi che laddove ci saranno verranno ufficializzati soltanto dopo la conclusione dei termini delle iscrizioni.

UNDER 17. Negli Allievi Regionali ottime speranze di venire inserite negli organici del campionato regionale per il Pianoscarano, secondo alle spalle dell’Unipomezia e per il Montefiascone arrivato in quinta posizione.

UNDER 16 ELITE. Nono posto per il Pianoscarano con speranze quasi nulle di poter accedere all’Under 16 Elite della stagione 2024/2025. Rionali inseriti in graduatoria grazie al 2° posto ottenuto nell’Under 16 Regionale del campionato scorso, rossoblu che hanno ceduto soltanto alla forza dei trionfatori dell’Ottavia.

UNDER 16 REGIONALI. Una sola squadra provinciale in graduatoria che è il National Soccer School di Ronciglione con speranze pari allo zero visto il suo 17esimo e penultimo posto nella graduatoria generale.

UNDER 15 REGIONALI. Al tredicesimo posto della graduatoria l’unica rappresentante della Tuscia che è il Fabrica Calcio Giovanile arrivato al terzo posto nel campionato provinciale.

UNDER 14 REGIONALE. Buona posizione per un eventuale ripescaggio per la compgine Under 14 del Pianoscarano, sesto in graduatoria, in diciassettesima posizione il Fabrica Calcio Giovanile.

