Semifinali archiviate, ora è tempo di fare sul serio, con la testa al turno più importante di tutti: la finale. Quest'ultima, valevole per il XIV Memorial Simone Costa, si dividerà per categorie di età. Un appuntamento imperdibile, sia per la comunità calcistica di Fiumicino che per gli appassionati del settore giovanile. La competizione, ormai ai titoli di coda, vedrà calare il sipario già nella giornata odierna. Si parte alle 18.30, in quel del “Piero Garbaglia”, con la sfida tra i 2013 del Grifone Soccer e della Vigor Perconti. Discorso diverso per i classe 2012 di Tor Tre Teste e Acr Football Club, impegnati alle ore 19:15 presso lo Sporting Center. L'impianto sportivo di via Aldo Quarantotti, peraltro, ospiterà anche i 2017 di Fiumicino e Alba Roma, in campo dalle 19.30. Sempre al medesimo orario, As Roma-Tor Tre Teste (2014); As Roma-Fiumicino (2015) ed Ostiamare-Rts Queens (2016).

©RIPRODUZIONE RISERVATA