La tripletta di Pini ha consegnato alla Juniores della Virtus Marina di San Nicola il settimo risultato utile consecutivo. Nel weekend, i rossoblù hanno rifilato un 3-0 secco al Forte Bravetta, confermando, di fatto, quanto accaduto nella gara del girone d’andata. Avanti dall’inizio alla fine, i ragazzi della Virtus non hanno concesso nulla ai propri avversari.

Le parole di mister Andrea Nucera

«Abbiamo ottenuto 3 punti importanti che ci consentono di rimanere incollati al treno delle prime. Le prossime 3 partite saranno determinanti per capire quali obiettivi possiamo ambire. In ogni caso, ad oggi, abbiamo disputato un ottimo girone d’andata e iniziato al meglio il ritorno».

La classifica

La vittoria ha consentito agli uomini di mister Nucera di toccare quota 24 punti in classifica. A +3 sul Città di Acilia, ora i rossoblù vanno all’inseguimento del podio che dista 2 lunghezze.

I prossimi impegni

La testa è già proiettata alla prossima gara. Infatti, la compagine di Marina di San Nicola è attesa dall’Olimpus Roma, attualmente terza proprio davanti alla Virtus. Con una vittoria, la classifica sorriderebbe ai ragazzi che raggiungerebbero il terzo posto. All’andata, la partita, molto tirata, si era conclusa con un pareggio, 1-1. La gara andrà in scena il sabato di San Valentino alle 14:30 allo Stadio Gentili di Roma.

