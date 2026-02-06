I confronti del fine settimana per le compagini viterbesi che partecipano ai campionati degli Under 19.

Negli Juniores Nazionali quinta di ritorno e la Flaminia che perde ininterrottamente da sette turni oggi alle 15 gioca a Ronciglione contro il Sora. Confronto tra cenerentole con la Flaminia terzultima e il team frusinate penultimo.

Nel campionato Under 19 Regionale terza di ritorno nel girone A che vede in vetta con 40 punti l’Aranova. Oggi alle 15 trasferta contro la Pescatori Ostia per la Sorianese, la migliore tra le provinciali. Alle 15 il Pianoscarano cerca il successo interno contro il Cesano per allontanarsi dalla zona dei play out. Alle 18 Viterbese in azione sul campo della W3 Maccarese, dura trasferta per le pericolanti Atletico Cimina Falisca in azione proprio sul campo della capolista Aranova oggi alle 14.30 e per il Tarquinia che alle 15 giocherà a Canale Monterano (24).

Nel campionato Under 19 Provinciale, spicca l'incontro tra la capolista Manziana e l’inseguitrice Jfc Civita Castellana, previsto per oggi alle 15. Gli altri match sempre alle 15 sono Fortitudo Nepi-Fulgur Tuscania, Montefiascone-Monterosi, Nuova Pescia Romana-Csl Soccer Tolfa Calcio-Leocon e Viterbo Fc-Atletico Capranica (20). Infine, alle 17.30, ci sarà il confronto tra Vigor Acquapendente e Amatori Calcio Bassano Romano.

Il fine settimana si presenta dunque ricco di sfide fondamentali per le compagini viterbesi, che cercheranno di ottenere risultati positivi per migliorare le proprie posizioni in classifica e per dare un segnale forte in questo finale di stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA