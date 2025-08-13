Il Fregene Maccarese continua a puntare sulla qualità e sulla continuità nel proprio settore giovanile. In vista della stagione 2025-2026, la società ha ufficializzato due nomi di grande peso per la guida tecnica delle categorie 2013 e 2014. Confermato mister Firotto, mentre fa il suo ritorno il tecnico Baroni, accolto con entusiasmo da tutto l’ambiente.

Una scelta chiara quella della dirigenza: affidare i propri giovani ad allenatori di comprovata esperienza, capaci non solo di formare dal punto di vista calcistico, ma anche di trasmettere valori fondamentali come impegno, rispetto e spirito di squadra.

CONFERMATO MISTER FIROTTO, DOLCE RITORNO PER IL TECNICO BARONI. Figura di riferimento per il settore giovanile del club, mister Firotto rappresenta una garanzia per continuità e qualità del lavoro. Apprezzato per la sua attenzione al percorso umano e sportivo dei ragazzi, è pronto a vivere un'altra stagione da protagonista con il Fregene. A suo fianco, il ritorno del tecnico Baroni. Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, la dirigenza ha dato il proprio bentornato definendolo “una risorsa preziosa” per la crescita dei ragazzi. L'allenatore, che conosce già l’ambiente biancorosso, porterà competenza e passione al servizio di un gruppo in pieno sviluppo.

LAVORO DI SQUADRA PER FAR CRESCERE I TALENTI. La coppia Firotto-Baroni guiderà, dunque, i gruppi 2013 e 2014. Due annate fondamentali nella formazione calcistica dei giovani atleti.

L’obiettivo dichiarato è accompagnare la crescita dei ragazzi con un lavoro tecnico accurato e una forte attenzione alla dimensione educativa. Il Fregene Maccarese conferma così la propria ambizione nel settore giovanile, investendo su figure tecniche di valore e rafforzando un progetto che guarda al futuro con serietà e passione.

