Ci siamo, il conto alla rovescia è ormai partito. Il Fregene Maccarese, tra presente e futuro, non si fa trovare impreparato. La società biancorossa, con la sua prima squadra, è ancora impegnata nella stagione 2024-2025. Quest'ultima, allenata da mister Natalini ha disputato un ottimo girone C di Promozione, conquistando un podio in classifica valevole per i tanto famigerati spareggi nazionali. Playoff che, senza ombra di dubbio, non sono partiti di certo come avrebbero voluto Dipilato e compagni. L'Eccellenza fa gola e il 2-0 maturato dall'Atletico Salaria Vescovio nella gara inaugurale, ha fatto si che i freginesi affrontassero il Villalba con un altro atteggiamento. E come volevasi dimostrare, in occasione della semifinale B, il Fregene si è imposto addirittura per 4-1. Pass per la finale 5º e 6º posto conquistato e discorso ripescaggio ancora aperto. In attesa di scoprire quale futuro verrà riservato ai più grandi, il settore giovanile ha dato anch'esso le sue soddisfazioni. Se la recente annata ha portato con sé molteplici gioie, nei prossimi rispettivi campionati i biancorossi vorranno migliore quanto di buono fatto vedere sino ad ora. Adesso è ufficiale. Le date per gli Open Day Scuola Calcio 2025-2026, riguardanti i bambini nati dal 2012 al 2020, sono state svelate. Si parte lunedì 23 giugno, dalle 17 alle 18.30, presso l'impianto sportivo “Aristide Paglialunga” di Via Fertilia 52. Appuntamento che proseguirà poi sia martedì 1° che lunedì 7 luglio, con medesimo orario. Per partecipare è necessario il certificato medico in corso di validità e il nulla osta, solo per chi è tesserato con altre compagini. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici ai numeri: 331-7673337, 347-6499745 e 331-1688035.

