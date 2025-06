Insieme al Memorial Simone Costa, a Fiumicino, di pari passo è il periodo cui termina anche quello in onore di Paola Palermi. Un torneo di calcio giovanile organizzato sul territorio aeroportuale, in onore di quest'ultima, stimata insegnante molto amata nella comunità locale e madre del presidente rossoblu Simone Munaretto. La competizione, istituita nel 2016, ha come obiettivo - fra tutti - quello di celebrare sia l'impegno educativo che sociale. Negli anni, infatti, ha acquisito una maggiore rilevanza, diventando un appuntamento fisso nel calendario sportivo fiumicinese. Senza ombra di dubbio, si tratta di un’occasione di aggregazione per giovani, famiglie e appassionati di calcio, contribuendo a promuovere i valori dello sport tra le nuove generazioni. E creando, soprattutto, con il passar del tempo un crescente coinvolgimento delle scuole e delle famiglie di Fiumicino. Come accaduto, d'altronde, in occasione della recente IX edizione. L'evento in questione, ha visto lo svolgimento delle finali presso lo “Sporting Center”. Trionfano i padroni di casa, grazie ai classe 2015 e 2016 che si impongono rispettivamente su Totti Soccer School per 2-0 e sull'Acquacetosa per 5-2, alzando il trofeo al cielo per ben due volte. Male, invece, i 2012 che perdono 2-3 con l'Acr Football Club. Bene l'Ostiamare, anch'essa autrice di un ottimo double. I classe 2014 sconfiggono 2-0 il Trastevere, mentre i 2013 battono 6-5 l'Ostiantica dopo i calci di rigore. Chiudono i 2017 del Dlf Civitavecchia, autori di uno splendido 4-2 sulla Totti Soccer School, a sua volta sfortunata nell'aver perso la seconda finale insieme a quella con il Fiumicino.

