Il calcio, in quel di Fiumicino, è pronto a ripartire seppur la stagione 2024-2025 si sia appena conclusa. La società aeroportuale, retrocessa con la sua prima squadra dal campionato di Eccellenza a quello di Promozione, nella giornata odierna ha diramato le date ufficiali per i raduni di agonistica. Quest'ultimi, che riguarderanno il settore giovanile, sono stati svelati attraverso i rispettivi profili social del club rossoblu. Si parte lunedì 23 giugno con l'Under 14 Elite, che sarà impegnata a partire dalle ore 18. I 2012 avranno modo di andare in scena anche venerdì 27 dell'attuale mese. E non solo, perché poi prenderà piede luglio con gli appuntamenti indetti nelle seguenti date: martedì 2, giovedì 4, lunedì 7 e giovedì 10. Discorso diverso per le categorie regionali, con l'Under 15 protagonista martedì 24 e lunedì 30, per quanto riguarda il mese di giugno. I classe 2011 proseguiranno successivamente alla volta di luglio con giovedì 3, alle 17.30 e martedì 8 alle ore 19. I classe 2010, invece, saranno impegnati da mercoledì 25 giugno alle ore 18. Seguono per l'Under 16, martedì 1 e martedì 8 luglio entrambi alle ore 17.30, con giovedì 3 alle 19 a mettere la parola fine. Chiude l'Under 17, che scenderà sul terreno di gioco - in quel del “Piero Garbaglia” situato a via Redipuglia 2 - sin da giovedì 26 giugno, dalle ore 18. Mentre, a luglio, martedì 1, venerdì 4 e mercoledì 9 rispettivamente stabiliti alle ore 19, 17.30 e 18.

