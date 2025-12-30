Una serie di giornate da ricordare in quel di Perugia, fatte di sport e confronto. Quest'ultime, vissute dal settore giovanile del Fiumicino, ospitato nei giorni scorsi dalla compagine locale. Protagonista, in particolar modo, l’Under 14 che ha avuto il graditissimo onore di disputare un allenamento congiunto con la formazione biancorossa. Un’esperienza di grande valore tecnico e umano, che ha permesso agli aeroportuali di misurarsi in un contesto altamente qualificato, respirando da vicino professionalità, intensità e cultura sportiva. Un’occasione importante per tutto il gruppo, che ha affrontato l’impegno con serietà ed entusiasmo. Perugia ha sorriso anche all’Under 15, che non è stata da meno. I classe 2011 hanno infatti confermato il loro ottimo momento, brillando come al solito e lasciando un’impressione più che positiva. Intensità, qualità e personalità: ingredienti che hanno reso l’esperienza umbra ancora più significativa e formativa. Una vera e propria cartolina, che racconta non solo risultati sul campo, ma soprattutto un percorso di crescita continua per il Fiumicino, anche fuori dai confini regionali. Esperienze come queste rappresentano il cuore del progetto: formare calciatori, attraverso la passione e la voglia di migliorarsi ogni giorno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA