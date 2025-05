Un fine settimana da sogno, a livello di risultati, per il settore giovanile del Fiumicino. Il tramonto dei campionati regionali, vede la società rossoblu - nelle sue svariate categorie - continuare ad esultare anche in quest'ultima giornata. Nel recente weekend appena andato in scena, quasi en plein per la compagine aeroportuale, con una serie di successi a testimonianza di quanto buono fatto sino ad oggi. Vittoria di misura dell'Under 18, già qualificata alla fase semifinale, che supera in trasferta Roma City con il risultato di 0-1. Esulta anche l'Under 17, protagonista nel 1-2 maturato sul campo del Dlf Civitavecchia, grazie alla doppietta di Benvenuti. È solo 0-0, invece, per l'Under 16 impegnata nel derby con l'Aranova. Under 15 che non sbaglia: in quel del Piero Garbaglia schianta 3-1 l'Atletico Roma Nord, con i sigilli di Quattrocchi, D'Amaro e Mugnos. Chiude l'Under 14, unica nota stonata. Fiumicinesi che perdono sul terreno di gioco della Romaria per 3-1, dopo una prestazione non eccellente.

