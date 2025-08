Il Fiumicino Calcio guarda avanti con determinazione e fiducia. La società ha ufficializzato la conferma di mister Valerio Stampone alla guida dell’Under 15 Regionale anche per il 2025-2026. Una decisione nel segno della continuità e della qualità, dopo un’annata trionfale culminata con la vittoria del campionato. Ma per il tecnico Stampone e il suo gruppo il traguardo non rappresenta un punto d’arrivo, bensì una nuova partenza. A dimostrazione di ciò, le seguenti dichiarazioni dell’allenatore rossoblu: «Ringrazio la società per avermi ribadito la sua fiducia e tutti i ragazzi che hanno deciso di proseguire questo viaggio. Restare è stata una scelta spontanea, nonostante la vittoria di un campionato c'è un cerchio da chiudere con i 2011. Questa stagione sarà ancora più dura perché tutte le squadre daranno il massimo, sarà impegnativa ma stimolante. Abbiamo perso degli elementi validi però la dirigenza è riuscita a trovare delle alternative di livello. Siamo pronti a lottare e crescere insieme».

SVELATA LA SEDE DEL RITIRO ESTIVO. La programmazione della nuova stagione passa soprattutto dalla preparazione atletica e mentale. Per questo, il club ha scelto Vicovaro come sede del ritiro estivo precampionato per tutte le selezioni agonistiche, dall’Under 17 fino all’Under 14. Una scelta strategica che coniuga sport, natura e concentrazione. I ragazzi dell’Under 15 alloggeranno presso l’Oasi Francescana, un antico complesso immerso nel verde della Valle dell’Aniene, capace di offrire tutti i comfort per lavorare al meglio in vista dell’imminente avvio.

