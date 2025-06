Tolfa Calcio, doppia finale provinciale: Under 17 e Under 14 a un passo dal trionfo. È un momento d’oro per il settore giovanile dell’ASD Tolfa Calcio, che chiude la stagione in crescendo con un doppio, straordinario traguardo: Under 17 e Under 14 approdano entrambe in finale nella Coppa della Provincia di Viterbo, confermando la qualità del lavoro svolto dai tecnici Mister Cesarini e Mister Pallassini. Sabato 31 maggio, allo stadio “Scoponi” di Tolfa, i ragazzi dell’Under 14, guidati da mister Pallassini, hanno conquistato l’accesso alla finale battendo il Tarquinia Calcio per 1-0 in un match tirato e combattuto. I giovani biancorossi hanno dominato fin dalle prime battute, imponendo un possesso palla fluido e un’intensità che ha messo in difficoltà gli avversari. Il gol decisivo è arrivato nel primo tempo, grazie a una splendida azione personale di Buonincontro, conclusa con freddezza davanti al portiere. Nella ripresa, il Tolfa ha sfiorato il raddoppio con un gran tiro di Salerno finito sulla traversa, gestendo poi con ordine e lucidità i tentativi del Tarquinia. La retroguardia biancorossa si è dimostrata solida anche nei momenti più delicati. “Non era una partita semplice – ha commentato mister Pallassini – ma i ragazzi hanno giocato con serenità e consapevolezza, dimenticando i precedenti e i 15 punti di distacco in classifica. Una prestazione da squadra vera”. Percorso brillante anche per l’Under 17 di mister Cesarini, che dopo aver eliminato ai quarti la Fulgor Tuscania, ha travolto in semifinale il National Soccer Ronciglione con un secco 3-0. Il primo tempo ha visto i collinari protagonisti di numerose occasioni, colpendo ben due traverse con Achraf e Stefanini. Ma è nella ripresa che il Tolfa ha piazzato l’affondo decisivo: Capitan Zucconi ha aperto le marcature con un colpo di testa su corner di Romagnuolo; Stefanini ha raddoppiato su punizione, con la complicità di una deviazione; infine, Ben Charfeddine, ancora su palla inattiva, ha firmato il 3-0 definitivo. “Abbiamo dominato una delle squadre più forti del campionato – ha dichiarato mister Cesarini – dimostrando che lo scivolone contro il Cura di Vetralla è stato solo un episodio. I ragazzi hanno fatto una stagione straordinaria. Ora ci aspetta la finale contro il Tarquinia: trasformiamo la tensione in energia positiva”. Il destino ha voluto che entrambe le finali provinciali si giochino contro il Tarquinia Calcio, in un doppio confronto che promette spettacolo, emozioni e grande partecipazione sugli spalti. Le partite si disputeranno domenica presso il campo sportivo “Pilastro” di Viterbo: la finale Under 14 è in programma alle 17:00, mentre alle 19:00 sarà la volta dell’Under 17. Un doppio appuntamento imperdibile per tutti i tifosi biancorossi. La doppia qualificazione in finale è il coronamento di un anno intenso e ricco di soddisfazioni per il settore giovanile del Tolfa Calcio. Le formazioni Under 14 e Under 17 hanno mostrato crescita, spirito di squadra e talento, affrontando con determinazione un campionato competitivo. Sotto la guida di uno staff tecnico preparato e motivato, i giovani calciatori hanno compiuto un percorso formativo importante, consolidando i valori del rispetto, dell’impegno e dell’identità sportiva. Un risultato che va ben oltre il campo, e che conferma il ruolo centrale della società nel panorama calcistico giovanile della provincia.

