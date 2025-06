Un'altra grande soddisfazione in casa W3 Maccarese, a dimostrazione di quanto la società bianconera cresca sempre di più con il passare del tempo. A tutti gli effetti, ormai, vi si può considerare come un'assoluta realtà calcistica. A portare trofei però, in tal caso, non ci ha pensato la prima squadra - uscita ai playoff di Eccellenza con il Monastir dopo il podio nel girone A - bensì due calciatori appartenenti all'Under 15 allenata da mister Simone Tino. Gli atleti in questione, Andrea Matteo Dezi e il capitano Francesco Padovani, in quel di Pomezia hanno trionfato nel recente Torneo delle Province valido per la stagione 2024-2025. Entrambi i tesserati, si sono imposti in finale con la selezione di Roma 1 contro gli avversari della provincia di Latina, in seguito ad un match estenuante conclusosi solo ai tiri di rigore dopo una gran rimonta maturata nel secondo tempo. Un vero e proprio double per i giovani della W3. I classe 2010, infatti, solo poche settimane fa avevano festeggiato la vittoria del girone B nel campionato provinciale e la conseguente promozione nei Regionali.

