Festa di fine stagione a Palidoro, che ha raccolto bambini della Scuola Calcio e agonistica per i saluti finali. Il direttore generale Gabriele Manganozzi ha preparato una festa per le famiglie, che si sono date appuntamento presso il campo “Angelo Fontana”. Un saluto a settembre, quando, si presume, dovrebbero terminare i lavori per il manto in sintetico, i quali partiranno alla metà di giugno.

«Siamo contenti di aver realizzato un conviviale con i genitori, una componente importante della nostra società - spiega il dg Manganozzi - ci auguriamo che la stagione nuova, a settembre, inizi con il campo in sintetico, che tanto aspettano tutti, desiderato dalle numerose famiglie che danno un forte contributo per la crescita della società».

