CIVITAVECCHIA – Dopo rinvii di sedute e prese di posizione da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e del suo vice Edoardo Rixi, l’ottava commissione permanente del Senato ha dato il via libera alla nomine di otto presidenti di Autorità di sistema portuale, tra cui l’attuale commissario di Molo Vespucci, l’ingegner Raffaele Latrofa.

Il parere favorevole da parte della commissione presieduta dal senatore azzurro Claudio Fazzone è arrivata nella tarda mattina, sbloccando le nomine per le Adsp del Mare Ionio, del Mare Adriatico centro-settentrionale, del Mar Tirreno settentrionale, del Mar Tirreno centro-settentrionale, del Mar Tirreno centrale, del Mare Adriatico settentrionale, dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e del Mare di Sardegna.

Si attende quindi solo la firma dei decreti da parte del ministro Salvini che, già la scorsa settimana, aveva proceduto alla nomina di tre presidenti, nonostante mancasse ancora il via libera del Senato.