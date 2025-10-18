CIVITAVECCHIA – Dopo mesi di stallo e una lunga attesa che aveva lasciato diversi porti italiani sotto commissariamento, arriva finalmente il segnale di svolta per la governance del sistema portuale nazionale. In Senato si è infatti registrata un’accelerazione decisiva dopo il pressing del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, che nei giorni scorsi aveva annunciato un intervento diretto per sbloccare la situazione: «La prossima settimana nomineremo i primi tre presidenti, partendo in ordine cronologico dai decreti di commissariamento. La situazione non è più sostenibile: abbiamo porti che superano l’anno di commissariamento, è tempo di procedere». Parole che hanno trovato immediato riscontro nei fatti. È stata infatti convocata per martedì pomeriggio alle 14 l’8ª Commissione permanente del Senato (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni e innovazione tecnologica), presieduta dal senatore azzurro Claudio Fazzone, per procedere alle audizioni e dare il via libera alle nomine. Tra i dodici presidenti designati in attesa dell’approvazione finale figura anche l’ingegnere Raffaele Latrofa, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, pronto ormai a ricevere il decreto di nomina ufficiale.

