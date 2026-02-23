CIVITAVECCHIA – Arrivano i ristori per i pescatori, da parte della Regione Lazio. Nei giorni scorsi infatti la Cooperativa Marinai e Caratisti di Civitavecchia ha avuto un incontro con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari. «Nel corso del confronto, abbiamo potuto fare il punto della situazione per quanto riguarda il sostegno all’attività della cooperativa da parte di Regione Lazio – hanno spiegato dalla cooperativa – durante tale appuntamento, grazie a un colloquio telefonico con l’assessore Giancarlo Righini, abbiamo avuto conferma dello stanziamento di 120mila euro di fondi regionali nel bilancio 2025, che copriranno le spese relative al fermo dovuto ai lavori del porto per l'apertura della bocca a sud. Inoltre abbiamo verificato come nei giorni scorsi sia uscita una delibera di giunta relativa ai ristori per il fermo biologico che è stato prorogato in modo inaspettato. Esprimiamo pertanto soddisfazione per la vicinanza dimostrata dalla Regione Lazio alla categoria, davanti alle difficoltà imposte dai regolamenti europei. Per l'eventuale nuovo fermo poi – hanno concluso - fermo restando la disponibilità della Regione, dobbiamo individuare un diverso veicolo normativo».

Ma non si tratta soltanto dei 120mila euro. Come spiegato infatti dal consigliere Mari la giunta regionale ha stanziato 800mila euro da destinare alla ripresa del settore della pesca. «Riprendere il mare con più fiducia. Questo il messaggio che arriva – ha infatti commentato – si tratta di un investimento strategico per le flotte del Lazio, colpite duramente dal prolungamento del fermo biologico dello scorso anno. Caro gasolio, manutenzione, personale, costi di gestione: queste alcune delle spese che potranno essere ristorate grazie a fondi de minimis, cui le imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni e le imprese di pesca professionale in acque interne potranno accedere – ha aggiunto - partecipando all’avviso pubblico che sarà a breve pubblicato sul bollettino regionale». Secondo Mari si tratta di una misura che mostra tutta l’attenzione che la Regione Lazio concentra su un comparto fondamentale per il tessuto produttivo,« che mantiene viva una filiera di grande qualità, per la quale occorre rimarcare il grande lavoro svolto dalla giunta Rocca e in particolare dall’assessore Giancarlo Righini. Per conoscenza diretta di molti di questi imprenditori del mare – ha quindi sottolineato Mari - sappiamo quanto il loro lavoro sia dispendioso e delicato, non da ultimo anche per la salvaguardia dell’ambiente che essi contribuiscono ad assicurare, in diretto contatto con le istituzioni. Il contributo, che sarà concesso nella forma di sovvenzione diretta fino a 35mila euro per ciascuna impresa – ha concluso Mari – rappresenta un atto concreto da parte di Regione Lazio a difesa di una delle eccellenze del nostro territorio».