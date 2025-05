CIVITAVECCHIA – Missione a Bruxelles per il commissario straordinario dell’Adsp e presidente di Medports Pino Musolino che, ieri, ha incontrato la Commissaria UE Dubravka Suica per sostenere il Nuovo Patto per il Mediterraneo: una visione audace per il futuro marittimo della regione.

«Come MEDPorts promuoviamo azioni concrete – ha ricordato Musolino –sotto l’aspetto della sostenibilità, dai carburanti green alle tecnologie per ridurre le emissioni, trasformiamo i porti in motori della Blue Economy. Per quanto riguarda la decarbonizzazione, iniziative per rotte marittime a basse emissioni e tutela degli ecosistemi costieri. Dal punto di vista delle connessioni, miriamo a infrastrutture digitali e fisiche per rafforzare commercio, turismo e resilienza».

Come ha sottolineato la Commissaria Šuica “la collaborazione è l’ancora del progresso”. L’obiettivo, attraverso l’impegno proprio dell’Ue, è quello di costruire un patto che valorizzi la ricchezza del Mediterraneo. «Insieme, non immaginiamo solo un futuro competitivo e green per i porti UE – ha concluso Musolino - lo creiamo, onda dopo onda. E questo anche grazie ai partner che rendono possibile questa sfida».