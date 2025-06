CIVITAVECCHIA – Oltre 66.000 visitatori per il “Villaggio IN Italia” e Nave Amerigo Vespucci, di cui ben 57.000 saliti a bordo: bastano questi numeri a raccontare il successo travolgente della tappa civitavecchiese del Tour Mediterraneo Vespucci. È stato un bagno di folla lungo sei giorni, con Civitavecchia protagonista assoluta di un evento che ha fatto della cultura, del Made in Italy e della bellezza un format vincente. Dietro le quinte, un esercito di circa cento persone ha lavorato senza sosta all’allestimento degli spazi, alla comunicazione, alla logistica e all’organizzazione degli eventi; numero che si è tradotto in un ottimo impatto economico su ristoranti, locali ed alberghi. Un impegno corale, silenzioso ma fondamentale, che ha permesso alla manifestazione di raggiungere standard elevatissimi. Civitavecchia ha accolto una parata istituzionale di primo piano: tra gli ospiti, ben quattro Ministri, due Sottosegretari, il Capo di Stato Maggiore della Marina, il Segretario di Stato USA per l’Agricoltura, il Presidente della Regione Lazio, i Sindaci di Roma e Civitavecchia.

Anche il bilancio mediatico è straordinario: oltre 900 uscite tra stampa e tv, 17 milioni di visualizzazioni social e 39.000 contenuti generati dagli utenti. La parola più usata? “Eleganza”. Un termine che, come la Vespucci, naviga senza tempo.

