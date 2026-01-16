CIVITAVECCHIA – Nel corso dello scalo a Civitavecchia, Costa Smeralda, ammiraglia della flotta Costa Crociere, ha accolto a bordo un gruppo di bambini e accompagnatori per una giornata speciale all’insegna del gioco, del movimento e della scoperta. Un’esperienza pensata per unire divertimento e apprendimento in un contesto unico come quello della nave. Dal 2019 Ferrero e Costa Crociere collaborano per portare il programma “Joy of Moving” a bordo delle navi e nelle comunità locali, valorizzando il gioco come strumento di crescita fisica, personale e relazionale. Kinder Joy of Moving, progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero, promuove l’attività fisica attraverso un metodo educativo innovativo che mette al centro il bambino attivo, favorendo lo sviluppo delle competenze motorie, cognitive ed emotive. Da agosto 2025 l’iniziativa ha coinvolto anche Civitavecchia: quattro gruppi di 25 bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno partecipato alle attività a bordo di Costa Smeralda e Costa Toscana durante gli scali nel porto. Accompagnati dagli animatori Costa, i bambini hanno preso parte a giochi ludico-motori, attività creative e momenti di svago, concludendo la giornata con un pranzo a bordo. I partecipanti hanno inoltre incontrato i Comandanti e visitato gli spazi delle navi. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Costa Crociere, Ferrero, il Comune di Civitavecchia, Medov, Roma Cruise Terminal e Port Mobility.

