CIVITAVECCHIA – In attesa che si riesca a portare a compimento l’annoso progetto della realizzazione del Marina Yachting all’ombra del Forte Michelangelo, il porto storico resta una base importante per armatori di yacht che scelgono Civitavecchia per le loro soste. Nelle scorse settimane l’attenzione è stata rivolta a diversi megayacht ormeggiati nello scalo. Dalla grande imbarcazione che, secondo voci, sarebbe stata del presidente del Paris Saint Germain al Carinthia VII, costruito nel 2002 e che per dimensioni è tra le prime 15 barche a livello mondiale. Tanti i curiosi che hanno scattato foto, cercando di capire se vi fosse qualche personaggio famoso a bordo, dopo Micheal Jordan dello scorso anno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA