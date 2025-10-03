CIVITAVECCHIA – La Compagnia Portuale e la holding Cilp, con le società del gruppo Cpr, Bellettieri e Spedimar, hanno incontrato nei giorni scorsi il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, Raffaele Latrofa, alla presenza dei dirigenti Lelio Matteuzzi e Maurizio Marini.

La delegazione Cpc, guidata dal presidente Patrizio Scilipoti e dal vicepresidente Mirko Arcadi, ha ribadito l’impegno a difesa dell’occupazione e dei livelli salariali dei camalli, evidenziando la necessità di un confronto costante e trasparente con l’Ente. Dal canto suo, la Cilp con il presidente Enrico Luciani ha posto l’accento sulle prospettive di crescita legate ai traffici merceologici, al settore crocieristico e all’automotive, comparto in forte espansione.

Il Commissario Latrofa, dopo aver ascoltato con attenzione le diverse posizioni, ha illustrato alcune linee di indirizzo mirate a sostenere lo sviluppo dello scalo e a rilanciare le attività portuali. Cpc e Cilp hanno confermato la volontà di proseguire lungo un percorso di collaborazione leale e costruttiva, nella convinzione che il lavoro comune sia la chiave per rafforzare il porto e garantire prospettive solide al territorio.