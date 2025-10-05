Amministrazione
domenica, 5.10.2025
Home page
>
Porto
>
Cambio al vertice della ...
Porto
Cambio al vertice della Capitaneria di Porto
adsp
Latrofa: «Massima attenzione e ascolto verso chi ogni giorno lavora in porto»
Il commissario dell’Authority convoca gli operatori turistici dopo il grido d’allarme lanciato dalla categoria
redazione web
molo vespucci
Cpc e Cilp incontrano il commissario Latrofa
Confronto su lavoro e sviluppo dello scalo
redazione web
direzione marittima del lazio
Cambio al vertice della Capitaneria di porto
Passaggio di consegne tra il capitano di vascello Michele Castaldo e il pari grado Cosimo Nicastro
Daria Geggi
porto
Dogane: convegno sullo status di operatore economico autorizzato
redazione web
Comitato “Liberi cittadini per la Palestina”
Varchi pedonali di accesso al porto chiusi, chiesti chiarimenti
redazione web
la kermesse
Port Grammy, il debutto al Salone Nautico di Genova tra portualità, spettacolo e grandi emozioni
redazione web
risorsa mare
Piendibene: «Serve una sinergia per lo sviluppo del porto»
redazione web
risorsa mare
Il commissario Latrofa: «Un cantiere di idee dove la passione per il mare diventa politica industriale»
redazione web
molo vespucci
‘’Risorsa mare’’: Civitavecchia al centro del Mediterraneo
Sei ministri, il Governatore del Lazio, il videomessaggio della premier Meloni: due giorni di convegni e dibattiti al porto
Daria Geggi
