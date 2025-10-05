Social
Cambio al vertice della Capitaneria di Porto
Latrofa: «Massima attenzione e ascolto verso chi ogni giorno lavora in porto»

Il commissario dell’Authority convoca gli operatori turistici dopo il grido d’allarme lanciato dalla categoria
redazione web
Cpc e Cilp incontrano il commissario Latrofa

Confronto su lavoro e sviluppo dello scalo
redazione web
Cambio al vertice della Capitaneria di porto

Passaggio di consegne tra il capitano di vascello Michele Castaldo e il pari grado Cosimo Nicastro
Daria Geggi
Dogane: convegno sullo status di operatore economico autorizzato

redazione web
Varchi pedonali di accesso al porto chiusi, chiesti chiarimenti

redazione web
Port Grammy, il debutto al Salone Nautico di Genova tra portualità, spettacolo e grandi emozioni

redazione web
Piendibene: «Serve una sinergia per lo sviluppo del porto»

redazione web
Il commissario Latrofa: «Un cantiere di idee dove la passione per il mare diventa politica industriale»

redazione web
‘’Risorsa mare’’: Civitavecchia al centro del Mediterraneo

Sei ministri, il Governatore del Lazio, il videomessaggio della premier Meloni: due giorni di convegni e dibattiti al porto
Daria Geggi
