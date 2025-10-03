CIVITAVECCHIA – Il Forte Michelangelo ha ospitato questa mattina la cerimonia di passaggio di consegne al vertice della Direzione Marittima del Lazio – Capitaneria di porto di Civitavecchia. Il Capitano di Vascello Michele Castaldo ha ceduto il comando al Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, alla presenza del Comandante Interregionale Marittimo Centro e Capitale, Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini, e del Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone, già alla guida della Capitaneria di Civitavecchia.

Castaldo, che assumerà a Roma il comando del 4° Reparto – Mezzi aerei, navali e terrestri del Comando Generale delle Capitanerie, ha ricordato i tre anni trascorsi a Civitavecchia e nel Lazio, ringraziando gli uomini e le donne del Corpo per il lavoro svolto in un territorio che conta 361 chilometri di costa e 22 comuni costieri. Ha parlato del rapporto costruito con le istituzioni e con la città, soffermandosi sugli eventi che hanno segnato il suo mandato, come la cerimonia per i 160 anni del Corpo e l’esercitazione internazionale Coastex 2025. «Porto con me – ha detto – un’esperienza intensa e rapporti che resteranno».

Il nuovo direttore marittimo, Cosimo Nicastro, proveniente dal Comando Generale dove ha guidato l’Ufficio Comunicazione, ha assicurato continuità di impegno e attenzione al territorio: «Sono pronto a lavorare qui con responsabilità e dedizione, in una realtà che conosco e che riveste un ruolo centrale per la Guardia Costiera».

La cerimonia si è conclusa con il passaggio formale delle consegne, alla presenza delle autorità civili e militari.