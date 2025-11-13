CIVITAVECCHIA – «Ringrazio il Ministro Matteo Salvini che, con Decreto, mi ha da poco nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Per me è un onore e un impegno profondo verso i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, verso le persone che vi lavorano ogni giorno, e verso il futuro di un sistema che rappresenta una parte vitale della nostra Nazione». È questo il primo commento del neo presidente dell’Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Raffaele Latrofa.

«Ringrazio i vertici nazionali di Fratelli d’Italia che mi hanno sostenuto e ritenuto degno di un tale ruolo – ha aggiunto – un pensiero riconoscente a tutti i miei familiari, anche a chi mi veglia dall’alto, per non aver mai smesso di credere in me».

Da ieri infatti l’ingegner Raffaele Latrofa è ufficialmente il nuovo presidente di Molo Vespucci: il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato un pacchetto di otto decreti di nomina completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali marittimi. Oltre all’ingegner Latrofa, le nomine riguardano Francesco Benevolo per l’AdSP Mare Adriatico centro settentrionale, Giovanni Gugliotti, presidente AdSP Mar Ionio, Davide Gariglio, presidente AdSP Mar Tirreno settentrionale, Eliseo Cuccaro, presidente AdSP Mar Tirreno centrale, Matteo Gasparato, presidente AdSP Mare Adriatico settentrionale, Paolo Piacenza, presidente AdSP Mari Tirreno meridionale e Ionio, Domenico Bagalà, presidente AdSP Mare di Sardegna.

«Con queste nomine – spiegano dal Ministero – il Mit conferma l’attenzione verso il rafforzamento strutturale del sistema portuale italiano, fulcro della logistica, dell’interscambio marittimo e della competitività internazionale del nostro Paese. Il Ministero e il Governo ribadiscono l’impegno a garantire che tutti gli enti portuali del Paese possano operare al meglio, per evitare paralisi amministrative e favorire la massima efficienza del settore».

Le congratulazioni a Raffaele Latrofa sono arrivate dal ministro Francesco Lollobrigida. «La sua competenza e il suo impegno, già dimostrati con efficacia nel suo ruolo di commissario straordinario - ha spiegato - garantiranno continuità e visione strategica. Una scelta che premia il merito e rafforza il ruolo centrale del sistema portuale italiano».

Adesso la partita si sposta sulla nomina del segretario generale, che affiancherà il presidente nel suo mandato, e su quella dei componenti del comitato di gestione.

