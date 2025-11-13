CIVITAVECCHIA – «Sono certo che le capacità e la professionalità del presidente Latrofa saranno al servizio del territorio per un rafforzamento strutturale del sistema portuale laziale. Sistema che, soprattutto grazie al porto di Civitavecchia, rappresenta un fulcro della logistica, del turismo e dell'interscambio marittimo, capace di incrementare la competitività internazionale della nostra Nazione». Così il senatore Marco Silvestroni, presidente provinciale di Roma di Fratelli d'Italia, all’indomani della firma del decreto di nomina a presidente dell’Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale di Raffaele Latrofa, da parte del ministro Salvini.

«Al presidente lo attendono sfide importanti – ha concluso Silvestroni – che richiedono una visione chiara e un impegno costante, un lavoro che sosterremo con convinzione fin da subito».