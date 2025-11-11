CIVITAVECCHIA – La farmacia comunale Calamatta ha ufficialmente aperto le porte nella nuova sede di via XVI Settembre, nei locali che un tempo ospitavano il Bar Vespucci. Una scelta definita dal sindaco Marco Piendibene “oculata e giusta”, frutto di un investimento che «ha visto in Csp studio e volontà del Cda, per un rilancio necessario. Alcune attività sono in remissione, altre invece devono trainare: l’obiettivo non è il guadagno, ma offrire servizi efficienti e far quadrare i conti».

Un punto strategico, ha aggiunto il sindaco, «in una zona di grande transito, tra porto e stazione. Una farmacia qui è utile ai cittadini e al turista. I conti daranno presto ragione al Cda di Csp». Piendibene ha poi annunciato che i locali di piazza Calamatta, una volta ristrutturati, «potrebbero ospitare un ambulatorio a costo zero per il Comune: lo stiamo studiando con la delegata alla Sanità Marina De Angelis e l’assessore ai servizi sociali Antonella Maucioni». Da Csp sottolineano che la nuova sede, «più moderna e funzionale, garantirà una qualità del servizio sempre crescente». Il presidente Tomaselli ha rimarcato che «il nuovo punto, lungo il tragitto dei crocieristi, è pensato anche per loro: i nostri farmacisti sono preparati e parlano le lingue, per essere davvero a servizio di tutti».