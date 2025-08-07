PHOTO
CIVITAVECCHIA – La vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione Roberta Angelilli ha incontrato presso la Sala Aniene della Giunta Regionale il nuovo commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa.
Si è trattato del primo incontro istituzionale tra la vicepresidente Angelilli e il commissario Latrofa, recentemente nominato alla guida dell’ente che governa i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per avviare un confronto operativo sulle priorità strategiche, i progetti in corso e le nuove iniziative che interesseranno i tre porti laziali, snodi fondamentali per lo sviluppo economico e logistico della Regione.
«Questo primo incontro rappresenta un passo fondamentale per consolidare la collaborazione tra Regione Lazio e Autorità Portuale. Siamo pronti a lavorare insieme per valorizzare i porti del Lazio come asset strategici per l’economia regionale, la blu economy, la logistica e la transizione ecologica», ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli al termine della riunione.
Tra i principali temi affrontati:
- transizione energetica, con particolare attenzione alle manifestazioni d’interesse in valutazione ad INVITALIA finalizzate al reinsediamento di attività ed investimenti produttivi nell’area di Civitavecchia
- Attuazione della Zona Logistica Semplificata del Lazio, attraverso l’istituzione di uno sportello unico e la valorizzazione delle aree retroportuali;
- Sviluppo del settore merci, ottimizzazione dell’uso delle banchine e rilancio della cantieristica
- L’importanza strategica di una collaborazione con l’area logistica di Santa Palomba a Pomezia, per fare dei porti laziali un hub di export per il polo romano, contribuendo così allo sviluppo del traffico container in uscita, oggi ancora sottoutilizzato;
- Organizzazione degli Stati Generali della Logistica, come momento di confronto tra istituzioni, imprese, operatori e stakeholder per definire una visione condivisa sul futuro del sistema portuale del Lazio
