VITORCHIANO - Un bellissimo fine settimana di ottobre con turisti da tutta Italia a Vitorchiano, il “borgo sospeso” della Tuscia, che fa parte del club dei Borghi più belli d’Italia.

Numerose le presenze di visitatori fin dal pomeriggio di venerdì, grazie anche alle mostre “Barbie Fashion” e “Lego City” organizzate da ViterDino Eventi (visitabili fino al 7 gennaio 2024 all’interno del complesso di Sant’Agnese) e alla Caccia ai Tesori Arancioni, l’evento in sinergia con il Touring Club Italiano che ha animato il paese – che è anche Bandiera Arancione del TCI – con oltre 130 partecipanti. «Appuntamenti che si inseriscono nel percorso di valorizzazione turistica intrapreso negli ultimi anni - fanno sapere dall’amministrazione comunale - insieme a realtà fondamentali come la Pro loco Vitorchiano oltre alle numerose associazioni di volontariato attive sul territorio, a cui vanno i ringraziamenti dell’amministrazione comunale. Un grazie particolare, inoltre, a Martina Pisanu, Alfonso Proietti e Andrea Jannella rispettivamente della Dmo Discover Tuscia e del Servizio Civile, grazie ai quali gli eventi di domenica sono stati possibili e hanno potuto raggiungere standard elevati. Grazie a loro, inoltre, è stata possibile anche la riattivazione di un servizio essenziale come l’Info Point turistico». Molto utilizzata anche l’area camper presso il belvedere del Moai, «aspetto che rappresenta l’ennesima conferma molto positiva delle scelte intraprese per il rilancio turistico e ricettivo del territorio. Vitorchiano, tra l’altro, è Bandiera Gialla riconosciuta dall’Associazione campeggiatori turistici - sotttolinea il sindaco Riggero Grassotti -. Un’area attrezzata, quella lungo Strada Teverina e intitolata a padre Ettore Salimbeni, che rappresenta un valido strumento in più per stimolare e ampliare l’offerta ricettiva. «Vitorchiano si conferma, passo dopo passo, tra i centri di maggior attrazione turistica della provincia di Viterbo – commenta in conclusione il primo cittadino - Anche in questo weekend tanti visitatori hanno ammirato il centro storico medioevale con le sue chiese, gli antichi palazzi e i caratteristici vicoli nonché il belvedere da cui si gode di una splendida veduta della rupe su cui si erge Vitorchiano. Risultati, questi, frutto di un lungo percorso, fatto di scelte precise, e un intenso lavoro di valorizzazione e rilancio turistico per rendere il nostro paese sempre più accogliente e dotato di servizi adeguati».

