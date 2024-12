NEPI - Un’esperienza che ha lasciato il segno nella quotidianità, fornendo importanti strumenti per l’autonomia e l’inclusione nel contesto socio-lavorativo.

L’evento conclusivo del progetto regionale Vita Indipendente – che ha avuto luogo venerdì 17 novembre alle 10 all’oratorio della chiesa Sacra Famiglia di Nepi – ha ripercorso i momenti più importanti di questa avventura, condividendo i traguardi raggiunti dai quindici ragazzi della cooperativa sociale Gea e Il Pungiglione cooperativa sociale.

NIl progetto, della durata di un anno, è stato promosso dal consorzio sociale Tineri del distretto Vt5 e dal comune di Nepi, con il patrocinio della Asl Viterbo. Il servizio è stato portato avanti dalla cooperativa sociale Gea e dalla cooperativa sociale Il Pungiglione, attraverso iniziative sul territorio volte a favorire l’autodeterminazione, l’autonomia abitativa e lavorativa, l’inclusione e la piena partecipazione alla vita sociale dei beneficiari. All’evento sono intervenuti il presidente del consorzio e sindaco di Nepi, Franco Vita; l’assessore ai servizi sociali Claudio Ciavatta; l’assessore alla pubblica istruzione Giulia Perugini; la direttrice sanitaria della Asl Vtc Maria Teresa Schiena; il medico neuropsichiatra della Asl, Antonio Panichelli e il medico del distretto Vtc Giovanni Biancalana; l’assistente sociale del comune di Nepi Filomena Benevento; le coordinatrici delle due cooperative, Roberta Bottaro e Katia Isacchi.

«Da sindaco di Nepi e presidente del Consorzio Tineri – ha dichiarato il sindaco Franco Vita – sono lieto degli ottimi risultati raggiunti dal progetto Vita Indipendente, che in un anno di attività è stato importante per l’autonomia e l’inclusione dei ragazzi nel territorio. Questo grazie ad una rete efficiente di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, il comune, il consorzio, le cooperative e la Asl. Complimenti a tutti e che sia solo l’inizio di un percorso che proseguirà». A ribadire il successo del progetto e ad annunciare un’importante novità è intervenuto l’assessore Claudio Ciavatta: «È stato un anno importante, durante il quale i ragazzi di Vita Indipendente hanno fatto esperienze di crescita, autonomia e condiviso momenti insieme. Il comune di Nepi continuerà ad appoggiare con forza le iniziative delle cooperative che permettono a questi ragazzi di avere i giusti strumenti per essere autonomi nella società, sia dal punto di vista sociale che lavorativo. Condivido quindi con tutti i partner di questo progetto la soddisfazione per i risultati raggiunti. Infine, annuncio con grande gioia il rinnovo del finanziamento da parte della regione Lazio, grazie alla collaborazione con l’assessore regionale Massimiliano Maselli, che permetterà di proseguire questo importante percorso». «È stata un’emozione vedere le video esperienze dei ragazzi sul territorio vissute nel corso di quest’anno – ha aggiunto l’assessore Perugini – che testimoniano il lavoro di rete svolto da diverse realtà sociali, che voglio ringraziare, quali il distretto Vt5, la cooperativa sociale Gea, Il Pungiglione e i nostri impagabili servizi sociali». Durante la mattinata, che ha visto la partecipazione dei ragazzi e della famiglie protagonisti del progetto, sono stati ripercorsi i momenti salienti della Vita Indipendente promossa dalle due cooperative attraverso due video, tra autonomia abitativa, uscite sul territorio, laboratori ed inserimenti lavorativi nelle realtà territoriali. A dare testimonianza diretta degli importanti traguardi raggiunti anche il genitore di un beneficiario della coop. sociale Gea e due ragazzi della coop. sociale Il Pungiglione: «Ho visto mio figlio diventare autonomo a casa, quando prepariamo i pasti, e anche al supermercato nel fare la spesa. Piccoli grandi cambiamenti quotidiani tangibili e lui non vede l’ora di tornare in appartamento durante i weekend. Un sollievo anche per noi genitori», ha commentato A.S., papà di F.S. A chiudere la presentazione dei risultati raggiunti sono state le due presidenti delle cooperative, Alessandra Senzacqua e Claudia Bonfini, che si sono dimostrate soddisfatte del lavoro portato avanti ed entusiaste della prosecuzione della progettazione, importante per dare continuità ai risultati raggiunti in termini di autonomia, inclusione e sostegno alle famiglie. I ringraziamenti finali sono stati rivolti al consorzio, al distretto sanitario e al comune di Nepi, senza i quali non si sarebbero poste le basi per un efficace lavoro d’équipe. «Complimenti innanzitutto agli operatori che hanno lavorato egregiamente insieme ai ragazzi durante quest’anno – ha commentato la presidente della coop. sociale Gea, Alessandra Senzacqua – raggiungendo grandi traguardi quotidiani. Grazie a tutti gli enti coinvolti, in particolare al comune di Nepi, al sindaco Vita e all’assessore Claudio Ciavatta per l’interesse profuso nel proseguimento di questo percorso».

