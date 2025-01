VALENTANO - Con la pubblicazione della graduatoria di merito redatta dalla Regione Lazio, a valle dell’avviso “Sicurezza in comune”, Valentano è risultato beneficiario di un ulteriore finanziamento di 15mila euro, teso a promuove l’installazione, l’implementazione e l’adeguamento dei sistemi di video-sorveglianza e la riqualificazione di aree degradate.

Un finanziamento particolarmente atteso dalla cittadina Valentanese, giacché si inserisce in un programma di potenziamento delle infrastrutture di video-sorveglianza e lettura targhe, avente come obiettivo primario quello di incrementare ulteriormente la sicurezza del territorio comunale. Negli ultimi sette anni, l’ente locale ha infatti costantemente ottenuto finanziamenti sia a livello ministeriale che regionale, riuscendo a integrare nel proprio sistema di video-sorveglianza ben 31 dispositivi, aumentando così la capacità di monitoraggio delle aree più sensibili. Con il nuovo finanziamento, il comune si appresta ad aggiungere ulteriori 7 telecamere, portando il numero totale a 38, a copertura di tutte le zone di accesso alle diverse aree abitate più periferiche, i punti strategici di intersezione e crocevia, ma anche quei luoghi sensibili, come il cimitero e i giardini della Rocca, spesso oggetto di atti vandalici. Le nuove tecnologie implementate permetteranno, oltre alla registrazione delle immagini, di visualizzare le riprese in tempo reale tramite un sistema di tele-sorveglianza remoto, accessibile anche da smartphone e non solo dalla piattaforma del comando di polizia locale. Questo migliorerà la tempestività delle azioni di controllo e intervento, permettendo agli operatori di monitorare costantemente la situazione e di agire prontamente in caso di necessità. Il sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto: «Questo ulteriore finanziamento rappresenta un passo importante nel rafforzamento della sicurezza del nostro comune, specie in un momento così delicato per la Tuscia. Grazie all’impegno costante e alla collaborazione con le istituzioni regionali e ministeriali, stiamo costruendo un sistema di video-sorveglianza sempre più efficace, che consentirà ai cittadini di sentirsi più sicuri e protetti». Il potenziamento del sistema di video-sorveglianza è un esempio concreto dell’attenzione che l’amministrazione comunale dedica alla sicurezza dei propri cittadini, puntando sulla tecnologia per contrastare e prevenire atti di inciviltà e garantire il benessere collettivo. «Siamo grati al presidente Rocca ed alla sua giunta – ha continuato il primo cittadino -, questo contributo testimonia una volta in più l’attenzione costante che la Regione Lazio riserva alle realtà locali. Come non possiamo che esprimere il più grande apprezzamento per il lavoro condotto dai Consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli e per la costante considerazione rivolta al territorio».

