FREGENE -Strade troppo pericolose e troppi incidenti: così Massimiliano Garux, membro della Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia, denuncia la situazione che sta interessando Fregene, in particolare viale Viareggio.

«Intendo richiamare con la massima urgenza l'attenzione dell'Amministrazione Comunale, del Consiglio Comunale e delle autorità competenti sulla crescente e allarmante incidenza di incidenti stradali sul territorio, con particolare riferimento alla zona di Viale Viareggio e Aree critiche della località», spiega Graux che aggiunge: «La situazione, divenuta insostenibile, è palesemente riconducibile a una cronica assenza di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, che in diverse aree della cittadina risulta gravemente deteriorata o addirittura inesistente da oltre un decennio. Si stima che da circa dodici anni non vengano effettuati interventi significativi in tal senso, rendendo le nostre strade pericolose e non conformi agli standard minimi di sicurezza.

L'ultimo episodio, avvenuto proprio ieri, che ha visto il secondo incidente in breve tempo all'incrocio tra Via La Plaia e Viale Viareggio, rappresenta l'ennesima prova di una situazione non più gestibile. A peggiorare il quadro, la presenza di parcheggi selvaggi sui marciapiedi e a ridosso degli incroci, che limitano drasticamente la visibilità e costringono pedoni e automobilisti a manovre pericolose, aggravando ulteriormente il rischio di collisioni. Di fronte a questa emergenza, con il turismo locale alle porte, e con la ferma convinzione che la sicurezza dei cittadini debba essere la priorità assoluta dell'Amministrazione, chiedo formalmente l'immediata convocazione di una Commissione Consiliare ad hoc. Tale commissione dovrà avere il compito di effettuare sopralluoghi urgenti e approfonditi nelle aree più critiche del Comune di Fregene, inclusa, ma non solo, l'intersezione di Via La Plaia con Viale Viareggio.

L'obiettivo di questa commissione dovrà Valutare sul posto le azioni immediate e a lungo termine necessarie per mitigare i rischi, individuando le soluzioni più efficaci per ripristinare e adeguare la segnaletica stradale. Esaminare l'implementazione di nuovi sistemi anti-infortunistica, avvalendosi delle tecnologie e delle metodologie più avanzate disponibili. È fondamentale adottare un approccio proattivo e innovativo per prevenire futuri incidenti, considerando l'introduzione di segnaletiche smart, sistemi di monitoraggio del traffico e dissuasori di velocità, laddove necessario.

È arrivata l'ora che i cittadi i non debbano convivere quotidianamente con il rischio di incidenti è il momento di agire concretamente per garantire la sicurezza di tutti. Confido in una pronta e positiva risposta da parte delle istituzioni comunali, nell'interesse esclusivo della nostra comunità».