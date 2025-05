CIVITAVECCHIA – Un passo indietro – o forse, più correttamente, un passo nella direzione del confronto istituzionale. Dopo le polemiche sollevate dal consigliere Giancarlo Frascarelli per l’esclusione della sua interrogazione sul manto stradale di via Parini dall’ordine del giorno, il presidente del Consiglio comunale Marco Di Gennaro ha deciso di reinserirla ufficialmente tra i punti che saranno discussi nel prossimo Consiglio.

La decisione è stata comunicata nella giornata di ieri, con una nota che ristabilisce il percorso previsto dallo Statuto e dal Regolamento consiliare per le interrogazioni a risposta immediata. Soddisfatto il consigliere di Fratelli d’Italia, che aveva denunciato quella che definiva “una forzatura regolamentare”: «Ringrazio il presidente che ci ripensa – ha commentato – tutto è bene quel che finisce bene». L’interrogazione, sostenuta anche da una raccolta firme dei residenti, porterà dunque in aula la richiesta di interventi urgenti per la messa in sicurezza delle strade segnalate.